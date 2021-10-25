Глава СНБО о Моргенштерне: Понятия не имею, кто это такой

Глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал запрет на выступления всех без исключения российских артистов в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, комментируя петицию Игоря Кондратюка, отметил, что на государственном уровне вряд ли введут полный запрет на концерты артистов из России.

— Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, а что вообще у нас происходит? Есть же разные артисты. Например, Ахеджакова. Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже из уважения к этой великой артистке, — отметил секретарь СНБО.

Однако, кроме Лии Ахеджаковой, которая не боится публично осуждать политику Кремля, есть другие персонажи. В частности Моргенштерн, который поддерживает президента РФ Владимира Путина.

— Понятия не имею вообще, кто это такой, — отметил Алексей Данилов.

Недавно Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

Документ должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку петиция уже набрала 25 тыс. подписей.

В петиции предлагается запретить гастроли российским артистам до полного возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.