Ocean Media Plus дає в п’ять разів меншу ціну на ТБ-рекламу, ніж конкуренти, та виводить нові умови співпраці

Компанія Ocean Media Plus, враховуючи поступове відновлення ТВ-рекламного ринку України, повертається до довгострокового планування розміщення клієнтів в ефірі і виводить цінову політику на період липень-грудень 2022 року.

Ринок ТВ-реклами в Україні продовжує своє відновлення, щоб економіка країни могла працювати. Телевізійна реклама повернулась в ефір національних українських каналів 24 квітня 2022 року. За цей час, Ocean Media Plus, найбільша компанія на ринку України з продажу телевізійної реклами, розмістила в ефірі партнерських каналів пряму рекламу 44 брендів від 21 рекламодавців із таких категорій: фармацевтика, беттинг та гемблінг, e-com, торгівля, продукти харчування та мобільний зв’язок.

На період з кінця-квітня до початку липня, діяв тестовий період спеціальної цінової політики з найменшою кількістю спеціальних умов і знижок. Мета цього періоду була у тому, щоб дати бізнесам можливість повернутися до розміщення на ТБ та переконатись, як воно працює під час воєнного стану. Оскільки Ocean Media Plus отримав численні запити на планування розміщення до кінця року, компанія виводить нову політику на період до кінця 2022 року.

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Зважаючи на відсутність звичних ринку вимірювань теледивлення, послотовий продаж реклами буде продовжено до кінця 2022 року, але при цьому в ціновій політиці буде враховуватися сезонна зміна теледивлення в країні (опираючись на дослідження попередніх років). Всі рекламні кампанії мають бути 100% передоплачені.

– У той час, коли наша команда дбає про стабільне відновлення рекламного ринку України і робить все для того, щоб умови розміщення були комфортними для рекламодавців, які повертають на ТБ свої рекламні інвестиції, до нас приходить багато питань від наших клієнтів стосовно ціноутворення на ринку і порівняння нас з іншими сейлз-хаусами. Аналізуючи історичні дані, ми дійшли висновку, що, наприклад у червні, у деяких конкурентів ціни є завищеними у п’ять разів, якщо їх порівнювати до нашої ціни за 1 вихід 30-ти секундного ролику, враховуючи історичні показники їх каналів, – коментує Сергій Смелянський, генеральний директор Ocean Media Plus.

Конкурентну перевагу отримують ті рекламодавці, які будуть виходити першими у категоріях.

Ocean Media Plus вводить єдині для всіх категорій рекламодавців сезонно-рейтингові коефіцієнти. Так, ціна осінньо-зимового періоду буде відрізнятись від ціни за спот літом на коефіцієнт, який відображає суттєве збільшення кількості телеглядачів восени та взимку (тобто збільшення рейтингу одного виходу ролика), а також ми очікуємо суттєве збільшення попиту восени і особливо в листопаді-грудні. Саме тому, ці коефіцієнти враховують і сезонність відновлення попиту на ринку за аналогією виходу з попередніх криз, коли найбільш пасивні клієнти в кризовий період все рівно відновлюють активність в листопаді-грудні, тобто в кінці фінансового року

Також, починаючи з липня, почне діяти накопичувальна об’ємна знижка до бюджетів рекламодавців у другому півріччі 2022 року. А рекламодавці, які вже почали інвестувати у другому кварталі – з липня будуть отримувати підвищену бюджетну знижку, яка буде враховувати вже проінвестовані ними кошти за другий квартал.

Конкурентну перевагу отримують ті рекламодавці, які будуть виходити першими у категоріях. З 1 липня по 30 вересня буде діяти спеціальна знижка 10% на перші 30 днів в ефірі з моменту старту – першому клієнту в новій категорії, яка повертається на ТБ від моменту 24 квітня 2022 року.

Починаючи з 1-го липня 2022 року, Ocean Media Plus також повертає послугу купівлі преміум позицій в рекламних блоках – 15% націнка для першої позиції і 10% націнка на другу позицію в рекламному блоці.

Розміщення реклами буде відбуватись типом Programmatic, який є розробкою Ocean Media Plus. Щоб покращити якість послуги для наших клієнтів, ми тимчасово закриваємо для розміщення 6-ту і 25-ту телевізійні години.

– Ми радіємо відновленню ринку. Кожного тижня все нові і нові бренди повертаються в ефір наших партнерських телеканалів. Як і у часи до війни, рекламодавці високо цінують ефективність своїх рекламних інвестицій, адже спостерігають швидкий ефект на свої продажі. Ми очікуємо, що наші спільні зусилля із нашими партнерами допоможуть відновленню України. Канали які представляє Ocean Media Plus швидко адаптувалися до війни – ICTV є одним із ключових виробників марафону єдиних новин, а СТБ і Новий Канал запропонували контент, який вивів їх на перші позиції по усім доступним джерелам рейтингів, хоча дослідження зараз знаходяться у стані адаптації до міграції населення. Ми дуже дякуємо усім клієнтам, які в ці важкі часи дбають про власний розвиток і співпрацюють з нами, – додав Сергій Смелянський.