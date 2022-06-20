Ocean Media Plus дает в пять раз меньшую цену на ТВ-рекламу, чем конкуренты, и объявил новые условия сотрудничества

Компания Ocean Media Plus, учитывая постепенное возрождение ТВ-рекламного рынка Украины, возвращается к долгосрочному планированию размещения клиентов в эфире и заявляет ценовую политику на период июль-декабрь 2022 года.

Рынок ТВ-рекламы в Украине продолжает свое восстановление, чтобы экономика страны могла работать. Телевизионная реклама вернулась в эфир национальных украинских каналов 24 апреля 2022 года. За это время, Ocean Media Plus, крупнейшая компания на рынке Украины по продажам телевизионной рекламы, разместила в эфире партнерских каналов прямую рекламу 44 брендов от 21 рекламодателей из следующих категорий: фармацевтика, беттинг и гемблинг, e-com, торговля, продукты питания и мобильная связь.

На период с конца-апреля по начало июля, действовал тестовый период специальной ценовой политики с наименьшим количеством специальных условий и скидок. Цель этого периода заключалась в том, чтобы дать бизнесам возможность вернуться к размещению на ТВ и убедиться, как оно работает во время военного положения. Поскольку Ocean Media Plus получил многочисленные запросы на планирование размещения до конца года, компания выводит новую политику на период до конца 2022 года.

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Ввиду отсутствия привычных для рынка измерений телесмотрения, поспотовая продажа рекламы будет продлена до конца 2022 года, но при этом в ценовой политике будет учитываться сезонное изменение телесмотрения в стране (опираясь на исследования предыдущих лет). Все рекламные кампании должны быть 100% предоплачены.

— В то время, когда наша команда работает на стабильное восстановление рекламного рынка Украины и делает все для того, чтобы условия размещения были комфортными для рекламодателей, которые возвращают на ТВ свои рекламные инвестиции, к нам приходит много вопросов от наших клиентов по поводу ценообразования на рынке и сравнение нас с другими сейлз-хаусами. Анализируя исторические данные, мы пришли к выводу, что, например, в июне, у некоторых конкурентов цены завышены в пять раз, если их сравнивать с нашей ценой за 1 выход 30-ти секундного ролика, учитывая исторические показатели их каналов, — комментирует Сергей Смелянский, генеральный директор Ocean Media Plus.

Конкурентное преимущество получают те рекламодатели, которые будут выходить первыми в категориях.

Ocean Media Plus вводит единые для всех категорий рекламодателей сезонно рейтинговые коэффициенты. Так, цена осенне-зимнего периода будет отличаться от цены по споту летом на коэффициент, отражающий существенное увеличение количества телезрителей осенью и зимой (т.е. увеличение рейтинга одного выхода ролика), а также мы ожидаем существенное увеличение спроса осенью и особенно в ноябре-декабре. Именно поэтому эти коэффициенты учитывают и сезонность восстановления спроса на рынке по аналогии выхода из предыдущих кризисов, когда наиболее пассивные клиенты в кризисный период все равно восстанавливают активность в ноябре-декабре, то есть в конце финансового года.

Также начиная с июля начнет действовать накопительная объемная скидка в бюджеты рекламодателей во втором полугодии 2022 года. А рекламодатели, которые уже начали инвестировать во втором квартале – с июля будут получать повышенную бюджетную скидку, которая будет учитывать уже проинвестированные ими средства за второй квартал.

Конкурентное преимущество получают те рекламодатели, которые будут выходить первыми в категориях. С 1 июля по 30 сентября будет действовать специальная скидка 10% на первые 30 дней в эфире с момента старта – первому клиенту в новой категории, которая возвращается на ТВ с момента 24 апреля 2022 года.

Начиная с 1 июля 2022 года, Ocean Media Plus также возвращает услугу покупки премиум позиций в рекламных блоках – 15% наценка для первой позиции и 10% наценка на вторую позицию в рекламном блоке.

Размещение рекламы будет происходить с помощью Programmatic, авторской разработкой Ocean Media Plus. Чтобы улучшить качество услуги для наших клиентов, мы временно закрываем для размещения 6-й и 25-й телевизионные часы.

— Мы радуемся восстановлению рынка. Каждую неделю все новые и новые бренды возвращаются в эфир наших партнерских телеканалов. Как и во время войны, рекламодатели высоко ценят эффективность своих рекламных инвестиций, ведь наблюдают быстрый эффект на свои продажи. Мы ожидаем, что наши совместные усилия с нашими партнерами помогут в восстановлении Украины. Каналы, которые представляет Ocean Media Plus, быстро адаптировались к войне — ICTV является одним из ключевых производителей марафона единых новостей, а СТБ и Новый Канал предложили контент, который вывел их на первые позиции по всем доступным источникам рейтингов, хотя исследования сейчас находятся в состоянии адаптации к миграции населения. Мы очень благодарим всех клиентов, которые в эти трудные времена заботятся о собственном развитии и сотрудничают с нами, — дополнил Сергей Смелянский.