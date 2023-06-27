Українська співачка Тіна Кароль стала голосуючим членом престижної музичної премії Греммі (Grammy), яку щорічно вручає американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису.

Цією новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Уже наступного року вона з іншими зірками обиратиме переможців.

– Я відчуваю неймовірну честь і вдячність за те, що мене прийняли до музичної сім’ї Греммі як члена-голосувальника, – написала Тіна Кароль.

Шанувальники виконавиці привітали її з такою подією, адже вона стала однією з 3700 артистів, які отримали запрошення стати голосуючим членом премії.

Тіна – світова музична зірка.

Ви цього гідні! Вітаю!

Наша гордість!

Це дуже високий рівень.

Це неймовірно, дуже круто, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Варто зазначити, що український артист уже був у складі голосуючого члена журі Греммі. У 2021 році це почесне місце дісталося скрипальці Ассії Ахат.