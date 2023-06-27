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Обиратиме лауреатів: Тіна Кароль стала голосуючим членом Греммі

27 Червня 2023, 11:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль стала голосуючим членом престижної музичної премії Греммі (Grammy), яку щорічно вручає американська Національна академія мистецтва і науки звукозапису.

Цією новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Уже наступного року вона з іншими зірками обиратиме переможців.

– Я відчуваю неймовірну честь і вдячність за те, що мене прийняли до музичної сім’ї Греммі як члена-голосувальника, – написала Тіна Кароль.

Шанувальники виконавиці привітали її з такою подією, адже вона стала однією з 3700 артистів, які отримали запрошення стати голосуючим членом премії.

  • Тіна – світова музична зірка.
  • Ви цього гідні! Вітаю!
  • Наша гордість!
  • Це дуже високий рівень.
  • Це неймовірно, дуже круто, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Варто зазначити, що український артист уже був у складі голосуючого члена журі Греммі. У 2021 році це почесне місце дісталося скрипальці Ассії Ахат.

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Теги
Греммі (Grammy) Тіна Кароль
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