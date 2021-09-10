Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на премію Оскар.

У 2021 році в національному відборі візьмуть участь п’ять кінострічок, створених за державної підтримки. Вони претендують на номінацію в категорії Міжнародний повнометражний фільм.

У відбір потрапила кінострічка Відблиск, режисера Валентина Васяновича. Сюжет фільму – критично небезпечна трансформація дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой стрічки йде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення його чекає мирне життя, однак пережите переслідує його.

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Фільм Stop-Zemlia режисера Катерини Горностай також претендує на висунення на премію Оскар. У кінострічці розповідається про життя 16-річної Маші, яка не тільки переживає напружені шкільні будні, а й закоханість в однокласника.

Гучний фільм Носоріг Олега Сенцова також потрапив у національний відбір. Історія кінострічки заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

У відборі також візьме участь стрічка Наталки Ворожбит Погані дороги. Події фільму, що складається з чотирьох новел, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на тлі порушення державних.

І п’ятий фільм – це кінострічка Віллена Новака під назвою Чому я живий, в якій розповідається про довоєнне життя.

24 вересня стане відомо, яку з п’яти кінострічок висунуть на Оскар у номінації Міжнародний повнометражний фільм.

94-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року.