Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Кіно та серіали

За висування на Оскар боротимуться 5 українських фільмів – список

10 Вересня, 12:59 Каріна Зуєва
За висування на Оскар боротимуться 5 українських фільмів – список
Джерело: Depositphotos

Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на премію Оскар.

У 2021 році в національному відборі візьмуть участь п’ять кінострічок, створених за державної підтримки. Вони претендують на номінацію в категорії Міжнародний повнометражний фільм.

У відбір потрапила кінострічка Відблиск, режисера Валентина Васяновича. Сюжет фільму – критично небезпечна трансформація дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой стрічки йде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення його чекає мирне життя, однак пережите переслідує його.

Фільм Stop-Zemlia режисера Катерини Горностай також претендує на висунення на премію Оскар. У кінострічці розповідається про життя 16-річної Маші, яка не тільки переживає напружені шкільні будні, а й закоханість в однокласника.

Гучний фільм Носоріг Олега Сенцова також потрапив у національний відбір. Історія кінострічки заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Читайте також:

Він не герой, а антагоніст: Сенцов розвіяв міфи про фільм Носоріг

У відборі також візьме участь стрічка Наталки Ворожбит Погані дороги. Події фільму, що складається з чотирьох новел, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на тлі порушення державних.

І п’ятий фільм – це кінострічка Віллена Новака під назвою Чому я живий, в якій розповідається про довоєнне життя.

24 вересня стане відомо, яку з п’яти кінострічок висунуть на Оскар у номінації Міжнародний повнометражний фільм.

94-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року.

Читайте також:

Швейцарія висунула на премію Оскар фільм про українську гімнастку

Джерело
Держкіно
Теги
Оскар , Фільми
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка