Обличчя стягнули скотчем: Лінда Євангеліста знялася для Vogue після невдалої пластики

57-річна супермодель Лінда Євангеліста знялася для обкладинки британського журналу Vogue після невдалої косметичної операції.

В інтерв’ю Vogue Євангеліста зізналася, що в реальному житті вона має не такий вигляд. Візажисту довелося відтягнути обличчя, щелепу та шию назад за допомогою еластичної стрічки та бинтів. Саме тому модель позувала в капелюхах і шарфах.

– У реальному житті це не моя щелепа та шия, і я не можу ходити з бинтами та стрічками всюди. Я намагаюся любити себе такою, якою я є. Але щодо фотографій… Слухай, ми тут для того, щоб створювати фантазії. Ми творимо мрії. Я думаю, що це дозволено. Вся моя невпевненість відображена в цих фотографіях, тож я маю робити те, що люблю, – розповіла вона.

Упродовж шести років через невдалу пластику Євангеліста практично не з’являлася на публіці. Зовнішність моделі була сильно понівечена після процедури Coolsculpting – жирові клітини збільшилися, хоча мали навпаки зменшитися.

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Дві коригувальні операції не допомогли вирішити проблему – обличчя Лінди Євангелісти стало невпізнаваним.