Лицо стянули скотчем: Линда Евангелиста снялась для Vogue после неудачной пластики

57-летняя супермодель Линда Евангелиста снялась для обложки британского журнала Vogue после неудачной косметической операции.

В интервью Vogue Евангелиста призналась, что на фото ее челюсть и шея не так, как в реальной жизни. Визажисту пришлось оттянуть лицо, челюсть и шею назад с помощью эластичной ленты и бинтов. Именно поэтому модель позировала в шляпах и шарфах.

— В реальной жизни это не моя челюсть и шея, и я не могу ходить с бинтами и резинками везде. Я пытаюсь любить себя такой, какая я есть. Но что касается фотографий… Слушай, мы здесь для того, чтобы создавать фантазии. Мы создаем мечты. Я думаю, что это разрешено. Вся моя неуверенность отражена в этих фотографиях, так что я должна делать то, что люблю, — рассказала она.

На протяжении шести лет из-за неудачной пластики Евангелиста практически не появлялась на публике. Внешность модели была сильно изуродована после процедуры Coolsculpting — жировые клетки увеличились, тогда как должны были наоборот уменьшиться.

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