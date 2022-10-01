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Пропаганда сильная, удержаться сложно: Мишина о родителях и друзьях в Крыму

1 октября 2022, 14:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пропаганда сильная, удержаться сложно: Мишина о родителях и друзьях в Крыму
Источник: Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина рассказала о близких людях в оккупированном Крыму. Также она призналась, почему ее родители остаются в Севастополе.

Главная героиня романтического реалити Холостячка 1 отмечает, Крым Украине нужен. Это ее родная земля. Говорит, хочет без проблем ездить к своим родителям.

— Я хочу нормально туда ездить. Сесть в поезд или самолет. Это наша украинская земля. Сын все знает. Недавно он сказал, что хочет в Севастополь к бабушке, я ответила, что тоже хочу. Но он понимает, ну что я могу сказать? Мы не можем сейчас туда поехать, — сказала Ксения.

Актриса добавила, общается с родителями часто, поскольку для нее это важно.

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— Ничего не ждут, просто живут… Некоторые друзья, с которыми переписываемся, они удаляют сразу же сообщения… Очень большая часть молодежи за Украину, но остается там, — сказала артистка.

Отмечает, в Крыму много украинцев, которые по субъективным причинам должны быть там. Уверена, если будет референдум, они проголосуют за Украину, несмотря на всю пропаганду РФ.

— Пропаганда там сильная, удержаться сложно. Люди, которые не изучают историю, не умеют анализировать… Спорить бесполезно. У меня все равно приоритет — мои родители. Даже если сейчас такая сложная ситуация, то я это принимаю. Это личная история. Для меня важнее немного другое, — подчеркнула Мишина.

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