Фильм Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом стал самым кассовым в 2023 году. Картина обогнал предыдущего лидера — мультфильм Братья Супер Марио.

Работа о популярной игрушке смогла собрать в прокате более $1,36 млрд — это хватило, чтобы обогнать мультфильм и водопроводчике, который держал лидерство все лето.

Картину с Марго Робби полюбилась в Канаде и США — там удалось собрать $602 млн, а в остальном мире — $763 млн. Лето также оказалось успешным и для фильма Оппенгеймер Кристофера Нолана — картина приблизилась к отметке в $850, опередив фильм Начало, который считается одним из самых успешных для режиссера.

Уже в начале осени фильм Барби планируют выпустить на стриминговых платформах. Правда, конкретной даты пока что нет.

И пока одни картины собирают миллионы в прокатах, другие все не могут добраться до кинотеатров. К примеру, дату выхода Дюны 2 перенесли — все из-за забастовок, которые устроили сценаристы и актеры США. На фоне этого ряд картин приостановились в производстве. Теперь фанаты вселенной смогут увидеть новую картину Дени Вильнева не раньше 2024 году.