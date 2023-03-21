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Кіно та серіали

Обійшов фільм Зеленського: мультфільм Мавка. Лісова пісня встановив новий рекорд

21 Березня 2023, 14:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мавка. Лісова пісня

Український мультфільм Мавка. Лісова пісня встановив рекорд за касовим збором. За три вікенди вдалося зібрати 81 млн грн, а переглянули стрічку понад 642 тис. разів.

Попереднім рекордсменом був фільм Я, ти, він, вона від Володимира Зеленського та Девіда Додсона. У 2018 році після прем’єри комедія зібрала 71,1 млн грн.

Це вже не перший рекорд Мавки – за перший вікенд український мультфільм зібрав 25 млн грн. Це найкращий результат серед усіх українських мультфільмів донині.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що в основі проєкту – драма-феєрія Лесі Українки Лісова пісня. Однак кінцівку вирішили змінити, щоб догодити дитячій аудиторії. Український мультфільм показують у 80 країнах – це важливий проєкт для кіно в Україні, адже над ним працювали цілих 7 років. Героїв озвучували українські зірки, голоси яких будуть багатьом знайомі.

Щоправда, поки що робота не окупилася – він обійшовся в рекордні 187,2 млн.

А влітку на екранах з’явиться продовження Футурами. Культовий мультфільм від Метта Гроунінга вже навіть озвучили. У мережу також злили назви серій, яких уже щонайменше 10.

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