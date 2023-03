Новые серии Футурамы покажут уже летом 2023: названия эпизодов

Летом 2023 года зрители увидят продолжение мультсериала Футурама. Новые эпизоды культового проекта появятся на стриминговой платформе Hulu.

Информацию об этом подтвердила актриса Лорен Том, которая подарила голос Эми Вонг — одному из членов команды Межпланетного Экспресса.

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama

— Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023