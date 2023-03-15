Новые серии Футурамы покажут уже летом 2023: названия эпизодов

Летом 2023 года зрители увидят продолжение мультсериала Футурама. Новые эпизоды культового проекта появятся на стриминговой платформе Hulu.

Информацию об этом подтвердила актриса Лорен Том, которая подарила голос Эми Вонг — одному из членов команды Межпланетного Экспресса.

— Новые эпизоды должны выйти где-то этим летом! Не могу дождаться, когда вы их увидите! — заявила Лорен.

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama Сейчас смотрят — Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023

Не исключено, что продолжение Футурамы появится и на стриминговой платформе Disney Plus — там можно найти старые серии.

Новые серии не должны уступать в качестве старым — ими занимался Мэтт Гроунинг, который был одним из создателей старой Футурамы, а также легендарных Симсонов, которые радуют зрителей по сей день новыми эпизодами. Оригинальная озвучка также будет — для этого вернули к работе актеров, которые озвучивали героев ранее.

Известны также названия некоторых эпизодов:

Невозможный стрим;

Гнев против вакцины;

Заппа отменили;

Принц и продукт;

Связанное с товарами, которые вы просмотрели”;

Дети Малого болота;

Как Запад был 1010001;

Я знаю, что ты делал на прошлое Рождество;

Паразиты восстановлены;

Весь путь вниз.

Вместо продолжения, в конце весны выйдет ремейк Русалочки от Disney. В компании уже показали полноценный трейлер, где можно найти всех основных героев, включая короля, ведьмы, и даже принца.