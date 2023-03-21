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Обошел фильм Зеленского: мультфильм Мавка. Лесная песня установил новый рекорд

21 марта 2023, 14:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мавка. Лісова пісня

Украинский мультфильм Мавка. Лесная песня установил рекорд по кассовому сбору. За три уик-энда удалось собрать 81 млн грн, а просмотрели ленту более 642 тыс. раз.

Предыдущим рекордсменом был фильм Я, ты, он, она от Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. В 2018 году после премьеры комедия собрала 71,1 млн грн.

Это уже не первый рекорд Мавки — за первый уик-энд украинский мультфильм собрал 25 млн грн. Это наилучший результат среди всех украинских мультфильмов по сей день.

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Напомним, что в основе проекта — драма-феерия Леси Украинки Лесная песня. Однако концовку решили изменить, чтобы угодить детской аудитории. Украинский мультфильм показывают в 80 странах — это важный проект для кино в Украине, ведь над ним работали целых 7 лет. Героев озвучивали украинские звезды,  голоса которых будут многим знакомы.

Правда, пока работа не окупилась — он обошелся в рекордные 187,2 млн.

А летом на экранах появится продолжение Футурамы. Культовый мультфильм от Мэтта Гроунинга уже даже озвучили. В сеть также слили названия серий, которых уже как минимум 10.

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Мавка. Лесная песня
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