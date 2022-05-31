Канадский рэпер Дрейк стал самым популярным артистом 2022 года. Музыканту удалось обойти других всемирно известных звезд — Тейлор Свифт, Эминема и Канье Уэста.

Об этом сообщает сервис Chart Data, который анализирует популярность музыкантов и их творчества на различных популярных платформах. Данные о прослушиваниях предоставляют Billboard, Soundscan, Mediatraffic.

Так, всего за 5 месяцев 2022 года музыку Дрейка послушали более 3 млрд раз. Второе место за американским репером YoungBoy Never Broke Again — 2,8 млрд прослушиваний.

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Тройку лидеров замыкает американская певица Тейлор Свифт — 2,5 млрд.

Четвертое место снова за репером — творчество Juice WRLD прослушали в 2022 году 2,2 млрд раз. Пятое место за уникальным музыкантом The Weeknd — 2 млрд.

На шестом месте расположился Канье Уэст — 1,9 млрд прослушиваний, а на седьмом — Lil Durk с отметкой в 1,7 млрд.

Восьмое место за исполнителем кантри Морганом Уолленом — 1,7 млрд. Девятое за Эминемом с отметкой в 1,5 млрд. Замыкает рейтинг Future — те же 1,5 млрд.

В 2022 году Дрейк также признан Артистом года по мнению музыкальной премии Billboard Music Awards 2022 — он одержал победу в пяти номинациях. Его также признали лучшим рэп-исполнителем, а его альбом Certified Lover Boy также получил награду.