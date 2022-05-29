Популярний співак Макс Барських презентував нову україномовну пісню Чекай мене. Артист присвятив композицію всім, кого повномашстабна війна розкидала по світу.

Барських зазначив, що під час війни багато українців страждають від самотності, а його трек народився як обіцянка про любов та повернення додому.

– Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня Чекай мене народилася як обіцянка про повернення та любов. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її краще. Чекай мене! – прокоментував співак.

Трек Макса Барських вже доступний для завантаження на всіх цифрових платформах.

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Зазначимо, що з початку війни це вже друга композиція співака українською мовою. На початку березня Барських записав пісню Буде весна, яка швидко набула популярності і розлетілася просторами інтернету.

Відео до композиції супроводжують кадри руйнівних наслідків війни в Україні. Барських наголосив на тому, що пишається силою, волею і талантом українців.