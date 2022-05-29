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Обещание о возвращении и любви: Макс Барских презентовал трек Чекай мене

29 мая 2022, 10:13
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Макс Барских
Источник: Макс Барских

Популярный певец Макс Барских презентовал новую украиноязычную песню Чекай мене. Артист посвятил композицию всем, кого полномасштабная война разбрасала по миру.

Барских отметил, что во время войны многие украинцы страдают от одиночества, а его трек родился как обещание о любви и возвращении домой.

— Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня Чекай мене родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше. Чекай мене! – прокомментировал певец.

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Трек Макса Барских уже доступен для скачивания на всех цифровых платформах.

Отметим, что с начала войны это уже вторая композиция певца на украинском языке. В начале марта Барских записал песню Буде весна, которая быстро приобрела популярность и разлетелась по просторам интернета.

Видео к композиции сопровождают кадры разрушительных последствий войны в Украине. Барских подчеркнул, что гордится силой, волей и талантом украинцев.

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Теги
Макс Барских, Песня, прем’єра
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