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Оберіг для всіх українців: Настя Каменських випустила нову пісню Душа

21 Березня 2023, 11:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каменських

Українська співачка Настя Каменських присвятила нову пісню Душа українському народу. Разом із треком у мережі з’явився і кліп.

Так, у пісні співається про сильну душу українського народу – все це обгорнуто у фольклорні мотиви. Навіть у кліпі можна побачити відгомони української культури – від вбрання Каменських до ляльки-мотанки, яку Настя зробила разом із майстринею Яною Дерезою.

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– Наші предки вважали, що душа – це дзеркало у внутрішній світ людини. Це зв’язок між минулим і майбутнім, потужні сили природи, які збиралися воєдино, щоб зміцнити нашу віру і любов, – описала свою роботу Каменських.

Що стосується ляльки-мотанки, то вона з’явилася в кліпі не просто так. Артистка нагадує, що цей символ був оберегом від усіх бід ще для наших пращурів, адже лялька приносила в дім мир і надію на майбутнє, чого багато українців зараз дуже потребують.

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У березні український гурт Quest Pistols презентував україномовну версію супер хіта Я твій наркотик. Римейк пісні українською вперше прозвучав у Батумі, під час благодійного туру на підтримку України.

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Кліп Настя Каменських
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