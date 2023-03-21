Украинская певица Настя Каменских посвятила новую песню Душа украинскому народу. Вместе с треком в сети появился и клип.

Так, в песне поется о сильной душе украинского народа — все это обернуто в фольклорные мотивы. Даже в клипе можно увидеть отголоски украинской культуры — от наряда Каменских до куклы-мотанки, которую Настя сделала вместе с мастером Яной Дерезой.

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— Наши предки считали, что душа — это зеркало во внутренний мир человека. Это связь между прошлым и будущим, мощные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу веру и любовь, — описала свою работу Каменских.

Что касается куклы-мотанки, то она появилась в клипе не просто так. Артистка напоминает, что этот символ был оберегом от всех бед еще для наших предков, ведь кукла приносила в дом мир и надежду в будущее, в чем многие украинцы сейчас очень нуждаются.

В марте Украинская группа Quest Pistols презентовала украиноязычную версию супер хита Я твій наркотик. Римейк песни на украинском впервые прозвучал в Батуми, во время благотворительного тура в поддержку Украины.