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Новий рік зустріне в лікарні: Марині Хлєбніковій пересадили шкіру після пожежі

23 Грудня 2021, 15:18
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Новий рік зустріне в лікарні: Марині Хлєбніковій пересадили шкіру після пожежі
Джерело: Марина Хлєбнікова

Російській співачці Марині Хлєбніковій зробили пересадку шкіри після пожежі, яка трапилася у неї в квартирі.

За даними росЗМІ, зірці ще раз доведеться лягти під ніж пластичного хірурга, оскільки пошкодження шкіри надто серйозні. Марину чекає тривалий процес відновлення, тому Новий рік вона зустрічатиме у лікарні.

Нещодавно Хлєбнікова вийшла на зв’язок із шанувальниками та подякувала всім небайдужим за підтримку.

Виконавиця зазначила, що все найстрашніше залишилося позаду і серйозних приводів для занепокоєння вже немає.

Нагадаємо, що Марину Хлєбнікову госпіталізували після пожежі у власній квартирі, яка сталася пізно ввечері 18 листопада. Тіло жінки сильно постраждало, протягом трьох тижнів вона перебувала у медикаментозній комі і була підключена до апарату ШВЛ.

В артистки сильно обгоріло обличчя, волосся, кисті рук, сильні опіки грудей, живота та стегон. Лікарі впізнали її лише після спілкування з рідними. Також у крові Марини на момент пожежі знайшли алкоголь –  0,82 проміле (два-три келихи вина).

Причину пожежі досі з’ясовують, поки існує дві версії – або артистка забула погасити цигарку, і від неї загорілися речі, або сталося коротке замикання.

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Теги
Марина Хлєбнікова , Операція
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