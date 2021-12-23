Российской певице Марине Хлебниковой провели пересадку кожи после пожара, который случился у нее в квартире.

По данным росСМИ, звезде еще раз придется лечь под нож пластического хирурга, поскольку повреждения кожи слишком серьезные. Марине предстоит длительный процесс восстановления, поэтому Новый год она будет встречать в больнице.

Недавно Хлебникова вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех небезразличных за поддержку.

Исполнительница отметила, что все самое страшное осталось позади и серьезных поводов для беспокойства уже нет.

Напомним, что Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в собственной квартире, который произошел поздно вечером 18 ноября. Тело женщины сильно пострадало, на протяжении трех недель она находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

В артистки сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер. Врачи узнали ее только после общения с родными. Также в крови Марины на момент пожара нашли алкоголь – 0,82 промилле (два-три бокала вина).

Причина пожара до сих пор выясняется, пока существует две версии — либо артистка забыла погасить сигарету, и от нее загорелись вещи, либо произошло короткое замыкание.