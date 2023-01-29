Фільм Аватар: Шлях води став четвертим найкасовішим фільмом в історії. Картина вийшла в топ-5 на початку 2023 року, і на кінець січня піднялася на 4 рядок.

Роботі Джеймса Кемерона вдалося перевершити фільм Зоряні війни: Пробудження сили майже з $2,075 млрд.

Цікаво, що в рейтингу найуспішніших фільмів в історії 3 з 5 картин – проєкт Кемерона. На першому місці – оригінальний Аватар, друге місце за Месниками: Фінал. Трійку лідерів замикає всесвітньо відома романтична картина Титанік. Четверте місце за новим Аватаром, а п’ятірку замикає фільм Зоряні війни.

Зараз дивляться Аналітики впевнені, що нова частина про сині істоти з хвостами обійде у рейтингу Титанік у найближчі тижні. Що стосується ринків, то найбільше грошей принесли глядачі з Китаю – $235 млн. Також особливо оцінили роботу у Франції та Німеччині – 133 та 120 млн відповідно. Усі ці мільйони принесли фільму сеанси у кінотеатрі – Джеймс Кемерон критикує стрімінгові платформи. Режисер неодноразово заявляв, що людям потрібні кінотеатри, адже це особливий процес. Читайте також: Допомогли Титанік та Аватар: Джеймс Кемерон встановив новий світовий рекорд

Джерело Deadline

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.