Фільм Аватар: Шлях води став четвертим найкасовішим фільмом в історії. Картина вийшла в топ-5 на початку 2023 року, і на кінець січня піднялася на 4 рядок.
Роботі Джеймса Кемерона вдалося перевершити фільм Зоряні війни: Пробудження сили майже з $2,075 млрд.
Цікаво, що в рейтингу найуспішніших фільмів в історії 3 з 5 картин – проєкт Кемерона. На першому місці – оригінальний Аватар, друге місце за Месниками: Фінал. Трійку лідерів замикає всесвітньо відома романтична картина Титанік. Четверте місце за новим Аватаром, а п’ятірку замикає фільм Зоряні війни.
Аналітики впевнені, що нова частина про сині істоти з хвостами обійде у рейтингу Титанік у найближчі тижні.
Що стосується ринків, то найбільше грошей принесли глядачі з Китаю – $235 млн. Також особливо оцінили роботу у Франції та Німеччині – 133 та 120 млн відповідно.
Усі ці мільйони принесли фільму сеанси у кінотеатрі – Джеймс Кемерон критикує стрімінгові платформи. Режисер неодноразово заявляв, що людям потрібні кінотеатри, адже це особливий процес.