Легенда кіно Джеймс Кемерон встановив новий світовий рекорд. Він став першим режисером, який зумів зібрати понад $2 млрд із прокатів трьох фільмів.

Примітно, що всі три культові роботи зібрали $2 млрд, а сам рекорд вдалося встановити лише на початку 2023 року.

Йдеться про фільм Титанік 1997 року, Аватар 2009 року та сіквел Аватар: Шлях води, який вийшов наприкінці 2022 року.

Зараз дивляться Примітно, що нова картина зуміла зібрати $1 млрд лише за 12 днів, а позначку $2 млрд вдалося подолати за півтора місяця. Раніше аналітики прогнозували, що картина не зможе перевершити першу частину. Сам Кемерон заявив, що успіх фільму також залежав про пандемію та світову кризу. Режисер закликав дати людям більше кінотеатрів, і сам він утомився користуватися стрімінговими платформами. — У кінотеатри повертаються навіть у Китаї, хоча там серйозний спалах Covid-19. Люди потребують кінотеатрів, – заявив Кемерон. Читайте також: Джеймс Кемерон розкрив секрет успіху Аватара: досить стримінгів, людям потрібні кінотеатри Ще влітку 2022 року Джеймс заявив, що не впевнений у роботі над продовженням франшизи – можливо, крісло режисера 3 та 4 частин Аватара може зайняти хтось інший. Вже взимку після успіху картини він додав, що тепер йому не відвернутися.

Джерело TMZ

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