Фильм Аватар: Путь воды стал четвертым самым кассовым фильмом в истории. Картина вышла в топ-5 в начале 2023 года, а под конец января поднялась на 4 строчку.

Работе Джеймса Кэмерона удалось превзойти фильм Звездные войны: Пробуждение силы с почти $2,075 млрд.

Примечательно, что в рейтинге самых успешных фильмов в истории 3 из 5 картин — проекты Кэмерона. На первом месте — оригинальный Аватар, второе место за Мстители: Финал. Тройку лидеров замыкает всемирно известная романтическая картина Титаник. Четвертое место за новым Аватаром, а пятерку замыкает фильм Звездные войны.

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Аналитики уверены, что новая часть о синих существах с хвостами обойдет в рейтинге Титаник в ближайшие недели.

Что касается рынков, то больше всего денег принесли зрители из Китая — $235 млн. Также особо оценили работу во Франции и Германии — 133 и 120 млн соответственно.

Все эти миллионы принесли фильму сеансы в кинотеатре — Джейс Кэмерон критикует стриминговые платформы. Режиссер неоднократно заявлял, что людям нужны кинотеатры, ведь это особый процесс.