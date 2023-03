Нові серії Футурами покажуть уже влітку 2023: назви епізодів

Влітку 2023 року глядачі побачать продовження мультсеріалу Футурама. Нові епізоди культового проєкту з’являться на стримінговій платформі Hulu.

Інформацію про це підтвердила акторка Лорен Том, яка подарувала голос Емі Вонг – одному з членів команди Міжпланетного Експреса.

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama

— Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023