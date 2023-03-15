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Кіно та серіали

Нові серії Футурами покажуть уже влітку 2023: назви епізодів

15 Березня 2023, 17:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Футурама

Влітку 2023 року глядачі побачать продовження мультсеріалу Футурама. Нові епізоди культового проєкту з’являться на стримінговій платформі Hulu.

Інформацію про це підтвердила акторка Лорен Том, яка подарувала голос Емі Вонг – одному з членів команди Міжпланетного Експреса.

– Нові епізоди мають вийти десь цього літа! Не можу дочекатися, коли ви їх побачите! – заявила Лорен.

Не виключено, що продовження Футурами з’явиться і на стримінговій платформі Disney Plus – там можна знайти старі серії.

Нові серії не повинні поступатися за якістю старим – ними займався Метт Гроунінг, який був одним із творців старої Футурами, а також легендарних Сімсонів, які тішать глядачів і донині новими епізодами. Оригінальна озвучка також буде – для цього повернули до роботи акторів, які озвучували героїв раніше.

Відомі також назви деяких епізодів:

  • Неможливий стрім;
  • Гнів проти вакцини;
  • Заппа скасували;
  • Принц і продукт;
  • Пов’язане з товарами, які ви переглянули;
  • Діти Малого болота;
  • Як Захід був 1010001;
  • Я знаю, що ти робив минулого Різдва;
  • Паразити відновлені;
  • Весь шлях вниз.

Замість продовження, наприкінці весни вийде ремейк Русалоньки від Disney. У компанії вже показали повноцінний трейлер, де можна знайти всіх основних героїв, включно з королем, відьмою і навіть принцом.

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