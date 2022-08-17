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Музика

Нові правила та продюсер: в Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2023

17 Серпня 2022, 13:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нові правила та продюсер: в Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2023
Джерело: Depositphotos

Суспільне мовлення розпочинає прийом заявок на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023.

Уже в грудні стане відомо, хто представить нашу країну на конкурсі у Великій Британії. Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2022 року.

Щоб взяти участь у нацвідборі, необхідно заповнити форму. Взяти участь може як сольний виконавець, так і гурт. Хронометраж пісні – до трьох хвилин. Мова композиції — будь-яка, крім російської.

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Офіційним музичним продюсером нацвідбору на Євробачення 2023 стане музикант Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой.

Склад та журі фіналу нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

Раніше Велика Британія назвала сім міст-претендентів на проведення Євробачення 2023. У шорт-лист потрапили – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл та Шеффілд.

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Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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