Довгоочікуваний фільм Людина-павук: Додому шляху нема встановив новий рекорд. Супергеройська картина від Marvel стала найкасовішою голлівудською роботою за період пандемії — понад $813 млн.

Нова Людина-павук обійшла навіть довгоочікувану серію бондіани – Не час помирати. Фільм про суперагента зібрав у прокаті $774 млн. Картину випереджають лише два фільми китайського виробництва — військова драма Битва при Чосинському водосховищі та комедійна робота Привіт, мам. Ці фільми зібрали $902 млн і $822 млн відповідно.

Людина-павук найбільше сподобалася жителям США, Канади та Великої Британії. У картини є всі шанси подолати позначку $1 млрд за другі вихідні прокату. Востаннє зібрати таку суму зміг лише дев’ятий епізод франшизи Зоряні війни у 2019 році.

Нагадаємо, що Людина-павук: Додому шляху нема поки що не з’явилася в кінотеатрах Китаю — фільм досі не має точно дати виходу на території країни. Все через карантинні заходи під час пандемії.

Нагадаємо, що прем’єра фільму відбулася 13 грудня – критики позитивно оцінили Людина-павук: Додому шляху нема. Експерти зазначили, що картина здатна зацікавити глядача та тримати у напрузі протягом усього показу.