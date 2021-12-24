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Нова Людина-павук встановила рекорд Голлівуду за період пандемії

24 Грудня 2021, 10:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Людина-павук

Довгоочікуваний фільм Людина-павук: Додому шляху нема встановив новий рекорд. Супергеройська картина від Marvel стала найкасовішою голлівудською роботою за період пандемії — понад $813 млн.

Нова Людина-павук обійшла навіть довгоочікувану серію бондіани – Не час помирати. Фільм про суперагента зібрав у прокаті $774 млн. Картину випереджають лише два фільми китайського виробництва — військова драма Битва при Чосинському водосховищі та комедійна робота Привіт, мам. Ці фільми зібрали $902 млн і $822 млн відповідно.

Людина-павук найбільше сподобалася жителям США, Канади та Великої Британії. У картини є всі шанси подолати позначку $1 млрд за другі вихідні прокату. Востаннє зібрати таку суму зміг лише дев’ятий епізод франшизи Зоряні війни у 2019 році.

Нагадаємо, що Людина-павук: Додому шляху нема поки що не з’явилася в кінотеатрах Китаю — фільм досі не має точно дати виходу на території країни. Все через карантинні заходи під час пандемії.

Нагадаємо, що прем’єра фільму відбулася 13 грудня – критики позитивно оцінили Людина-павук: Додому шляху нема. Експерти зазначили, що картина здатна зацікавити глядача та тримати у напрузі протягом усього показу.

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Теги
Кіно , Людина-павук
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