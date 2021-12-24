Долгожданный фильм Человек-паук: Нет пути домой установил новый рекорд. Супергеройская картина от Marvel стала самой кассовой голливудской работой за период пандемии — более $813 млн.

Новый Человек-паук обошел даже долгожданную серию бондианы — Не время умирать. Фильм о суперагенте собрал в прокате $774 млн. Картину опережают только два фильма китайского производства — военная драма Битва при Чосинском водохранилище и комедийная работа Привет, мам. Эти фильмы собрали $902 млн и $822 млн соответственною.

Человек-паук особенно полюбился жителям США, Канады и Великобритании. У картины есть все шансы преодолеть отметку в $1 млрд за вторые выходные проката. В последний раз собрать такую сумму смог только девятый эпизод франшизы Звездные войны в 2019 году.

Напомним, что Человек-паук: Нет пути домой пока не появился в кинотеатрах Китая — у фильма до сих пор нет точно даты выхода на территории страны. Все из-за карантинных мер во время пандемии.

Напомним, что премьера фильма состоялась 13 декабря — критики позитивно оценили Человек-паук: Нет пути домой. Эксперты отметили, что картина способна заинтересовать зрителя и держать в напряжении на протяжении всего показа.