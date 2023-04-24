Блогер Даша Квиткова съехала из дома, в котором жила вместе с экс-супругом, телеведущим Никитой Добрыниным и их сыном Львом.

Процес переезда Даша показала в Instagram. Вместе с сыном она перебралась в арендованную квартиру в Киеве.

— Жизнь очень интересная вещь, вывозите все с улыбкой, — написала блогер.

Переездом Даша занималась в воскресенье и уже успела разложить часть вещей. Судя по видео, квартира сделана в светлых тонах и с панорамными окнами.

В stories блогер призналась, что до последнего была в панике, поскольку не понимала, как все из дому перевезти в квартиру.

— До последнего я панически улыбалась… А когда видела количество коробок, становилось дурно, — призналась она.

В январе 2023 года стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин разошлись. Бывшие влюбленные еще не в официальном разводе, поскольку процес продолжается, однако блогер уже давно не носит обручальное кольцо.