Актер Джеймс Мартин, номинированный на Оскар 2023 работает в кофейне Starbucks. Артист не дает славе мешать рабочему процессу.

Известно, что фильм под названием Ирландское прощание номинирован в категории Лучший короткометражный фильм. В нему Джеймс сыграл одного из двух братьев, которых свела смерть матери.

Мартин живет с синдромом Дауна, и это не мешает ему работать шеф-поваром в ресторане Scalini’s — он работает там посменно, в перерывах между сменами в Starbucks.

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— Я помогаю всем клиентами, и уже давно этим занимаюсь, — заявил Джеймс.

Помимо съемок в фильме, артист также стал известен благодаря шоу BBC Взлеты и падения — он гордится своими навыками, полученными в ресторане.

— Я могу приготовить чесночный хлеб, фрикадельки, салаты и мидии, чипсы и тому подобное, добавил Мартин.

Мартин уже комментировал свою роль в фильме — он уверен, что играть может абсолютно каждый, и номинация на Оскар тому подтверждение.

Актеру исполнится 31 год в ночь вручения Оскара 13 марта — и Джеймс хочет провести вечеринку с Колином Фарреллом после церемонии в Лос-Анджелесе, а также встретиться со своим героем Робертом Де Ниро.

Напомним, что украинский фильм Дом из заноз номинирован на Оскар. Картину снимали два года на Донбасе, ее премьера состоялась в январе 2022 года.