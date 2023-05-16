Відомий російський музикант Noize MC (справжнє ім’я – Іван Алексєєв) зі сцени пожартував про смерть Путіна. На слова артиста дуже позитивно відреагувала публіка, показавши свій настрій і ставлення до РФ та кривавого диктатора.

Коротке відео з виступу туру Лебедине озеро, з яким 15 травня артист виступав в Австрії.

Так, зі сцени він зумів підняти настрій публіці, яка прийшла послухати артиста, що виступає проти війни в Україні.

– Під час виконання наступної пісні потрібно обов’язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне, – заявив Noize MC перед початком чергового треку.

Нагадаємо, що артист з перших днів підтримує Україну і критикує РФ за повномасштабне вторгнення. Війна з 2014 року зачепила і його сім’ю: дідусь Noize MC – із Донецької області, й саме він прищепив Івану любов до української мови.

У жовтні 2022 року артист розплакався, коли під час інтерв’ю почалося обговорення України. Тоді Алексєєв заявив, що від нашого народу нарешті відстануть і дадуть спокійно розвиватися. Сам музикант зізнався, що на тлі війни став більш чуттєвим і емпатичним, та не приховує своїх емоцій.