Noize MC со сцены пошутил о смерти Путина: Не рассказывайте, а то не сдохнет

Известный российский музыкант Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев) со сцены пошутил о смерти Путина. На слова артиста очень позитивно отреагировала публика, показав свой настрой и отношение к РФ и кровавому диктатору.

Короткое видео с выступления тура Лебединое озеро, с которым 15 мая артист выступал в Австрии.

Так, со сцены он сумел поднять настроение публике, которая пришла послушать артиста, выступающего против войны в Украине.

— Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет, — заявил Noize MC перед началом очередного трека.

Напомним, что артист с первых дней поддерживает Украину и критикует РФ за полномасштабное вторжение. Война с 2014 года коснулась и его семьи: дедушка Noize MC – из Донецкой области, и именно он привил Ивану любовь к украинскому языку.

В октябре 2022 артист расплакался, когда во время интервью началось обсуждение Украины. Тогда Алексеев заявил, что от нашего народа наконец отстанут и дадут спокойно развиваться. Сам музыкант признался, что на фоне войны стал более чувственным и эмпатичным, и не скрывает своих эмоций.