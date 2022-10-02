Американский актер Брюс Уиллис заявил, что не продавал права на свой образ компании Deepfake.

Представитель легенды боевиков отметил, что он не имеет никакого соглашения с компанией. В тоже время человек Deepcake заверил, что только Брюсу принадлежат права на свое лицо.

— Пожалуйста, знайте, что Брюс не имеет никакого партнерства или соглашения с этой компанией, — сказал менеджер актера.

Суть в том, что с использованием технологии дипфейка актер уже появлялся в рекламе. Тогда он снялся в ролике российского мобильного оператора, ни разу не посетив площадку. Именно тогда компания тесно сотрудничала с командой Уиллиса.

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Напомним, в конце сентября появилась информация, что Брюс Уиллис продал права на свой образ компании Deepfake. С помощью этой технологии можно создать цифрового двойника любого человека.