Ніколи не думав, що робитиму таке: Тарас Тополя згадав найжахливіший момент війни

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя в інтерв’ю Григорію Решетніку розповів про службу та найстрашніший випадок під час війни.

У програмі Як ти? Тополя зізнався, що найстрашніше на війні – це авіація, а саме – вертоліт, який відпрацьовує сектор некерованими реактивними ракетами.

– Але, якщо з того, що безпосередньо ставалося поруч, але, на щастя, не втрапляло по нас, це коли працює танк. У танка швидкість снаряда швидше за швидкість звуку і вибух приходить швидше, ніж долітає звук. Просто в якийсь момент біля тебе щось вибухає. Якщо ти потрапив у радіус дії, то все, ти навіть не помітиш – хоп і зникаєш, – згадує музикант.

Крім того, Тарас Тополя згадав, як вони з побратимами готувалися до можливої хімічної атаки ворога. Тоді на весь батальйон закупили костюми хімзахисту, протигази, фільтри, атропін та антидот.

Зараз дивляться

– Взагалі було страшне усвідомлення, що ти мусиш якогось хріна, у ХХІ столітті у центрі Європи займатися цими речами. Що тут сказати, часи такі страшні, – додає він.

Водночас найважчим емоційно моментом був той, коли Тарасу довелося вмикати телефон загиблого побратима відбитком його пальця.

– На мій день народження 21 червня мені довелося розблоковувати телефон вбитого побратима його холодним пальцем. Ніколи в житті не міг подумати, що буду робити такі речі.

Наприкінці серпня стало відомо, що учасників гурту Антитіла відкомандирували з передової. Музиканти завершили роботу в зоні бойових дій і повернулися до творчості.

Після того Антитіла встигли взяти участь у заходах до Дня Незалежності України, а також вийшли на одну сцену з Едом Шираном у Польщі.