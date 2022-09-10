Никогда не думал, что буду делать такое: Тарас Тополя вспомнил самый жуткий момент войны

Лидер группы Антитіла Тарас Тополя в интервью Григорию Решетнику рассказал о службе и самом страшном случае во время войны.

В программе Как ты? Тарас Тополя признался, что самое страшное на войне — это авиация, а именно — вертолет, отрабатывающий сектор неуправляемыми реактивными ракетами.

– Но, если из того, что непосредственно происходило рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее скорости звука и взрыв приходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь – хоп и исчезаешь, – вспоминает музыкант.

Кроме того, Тарас Тополя вспомнил, как они с побратимами готовились к возможной химической атаке врага. Тогда на весь батальон закупили костюмы химзащиты, противогазы, фильтры, атропин и антидот.

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– Вообще было страшное осознание, что ты должен какого-нибудь хрена, в XXI веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что здесь сказать, времена такие страшные, — добавляет он.

В то же время, самым эмоционально тяжелым моментом был тот, когда Тарасу пришлось включать телефон погибшего побратима отпечатком его пальца.

– На мой день рождения 21 июня мне пришлось разблокировать телефон убитого побратима его холодным пальцем. Никогда в жизни не мог подумать, что буду делать такие вещи.

В конце августа стало известно, что участников группы Антитіла откомандировали из передовой. Музыканты завершили работу в зоне боевых действий и вернулись к творчеству.

После этого Антитіла успели принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости Украины, а также вышли на одну сцену с Эдом Шираном в Польше.