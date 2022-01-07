Американський актор Ніколас Кейдж втретє стане батьком. Його п’ята дружина Ріко Шибата чекає на дитину.

Для актора малюк стане третьою дитиною, а для 27-річної Ріко – первістком. Радісною новиною поділився представник Ніколаса.

– Майбутні батьки в захваті, – заявив він.

У Кейджа є двоє синів від колишніх шлюбів – 31-річний Вестон та 16-річний Кал-Ел. Варто зазначити, що самому Ніколасу сьогодні, 7 січня, виповнилося 58 років.

Сам актор та його дружина поки що жодних коментарів про поповнення не давали.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата одружилися 16 лютого 2021 року. Дата весілля була обрана не випадково – день народження покійного батька актора. Церемонія була скромною і пройшла у Лас-Вегасі.

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Зі своєю четвертою дружиною Ніколас розлучився в 2019 році, примітно те, що у шлюбі екс-закохані пробули чотири дні. Незабаром після весілля Кейдж подав заяву на анулювання шлюбу.

Найтриваліші стосунки актора були з третьою дружиною Еліс Кім. У шлюбі вони пробули 11 років.

Раніше Ніколас Кейдж заявив, що не вважає себе актором. Він вважає за краще, щоб його називали трагіком – той, хто розкриває свою душу та серце перед глядачами.