Голівудського актора Ніколаса Кейджа у стані сильного алкогольного сп’яніння вигнали із ресторану у Лос-Анджелесі.

На відео, яке опублікували у мережі, видно, що актор босий сидить на дивані у леопардових штанях. Спочатку він сперечається з персоналом закладу, а потім намагається взути скинуті капці.

Потім охоронець вивів артиста вивів на вулицю. Ніколас намагався повернутися в заклад, але його зупинили у дверях.

Відвідувачі ресторану зазначили, що п’яного Ніколаса Кейджа переплутали з бездомним. За словами співробітників ресторану, перед цим актор пив дорогий віскі і шоти текіли. Інцидент стався 13 вересня.

За місяць до цього у Ніколаса Кейджа відібрали особняк у Лас-Вегасі.

Актор купував його у 2006 році за $8,5 млн, але через кілька років будинок виставили на продаж, оскільки зірка Голлівуду заборгував державі $14 млн податків.

Весь цей час Кейдж шукав можливість викупити нерухомість, але його спроби виявилися марними. Влітку 2021 року в особняка з’явився новий власник.

Ніколас Кейдж був одним із найвисокооплачуваних акторів Голівуду у 1990-х і 2000-х роках.

Він зіграв у таких стрічках як Залишаючи Лас-Вегас, Без обличчя, Повітряна в’язниця, Викрасти за 60 секунд, Примарний гонщик, Пророк, Скарб нації. Останні роки Кейдж брав участь у малобюджетних картинах.

У лютому 2021 року актор одружився вп’яте. Його обраницею стала 25-річна японка Ріко Шибату.