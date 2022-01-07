Американский актер Николас Кейдж в третий раз станет отцом. Его пятая жена Рико Шибата ждет ребенка.

Для актера малыш станет третьим ребенком, а для 27-летней Рико первенцем. Радостной новостью поделился представитель Николаса.

— Будущие родители в восторге, — заявил он.

У Кейджа есть двое сыновей от прежних браков — 31-летний Уэстон и 16-летний Кал-Эл. Стоит отметить, что самому Николасу сегодня, 7 января, исполнилось 58 лет.

Сам актер и его жена пока что никаких комментариев о скором пополнении не давали.

Николас Кейдж и Рико Шибата поженились 16 февраля 2021 года. Дата свадьбы была выбрана не случайно — день рождения покойного отца актера. Церемония была скромной и прошла в Лас-Вегасе.

Познакомились влюбленные на съемках фильма Узники Страны призраков в Японии.

Читайте также: Николаса Кейджа выгнали из ресторана за пьяный дебош

Со своей четвертой женой Николас развелся в 2019 году, примечательно то, что в браке экс-возлюбленные пробыли четыре дня. Вскоре после свадьбы Кейдж подал заявление на аннулирование брака.

Самые длительные отношения актера были с третьей женой Элис Ким. В браке они пробыли 11 лет.

Ранее Николас Кейдж заявил, что не считает себя актером. Он предпочитает, чтобы его называли трагиком — тот, кто раскрывает свою душу и сердце перед зрителями.