Американский актер Николас Кейдж в третий раз станет отцом. Его пятая жена Рико Шибата ждет ребенка.
Для актера малыш станет третьим ребенком, а для 27-летней Рико первенцем. Радостной новостью поделился представитель Николаса.
— Будущие родители в восторге, — заявил он.
У Кейджа есть двое сыновей от прежних браков — 31-летний Уэстон и 16-летний Кал-Эл. Стоит отметить, что самому Николасу сегодня, 7 января, исполнилось 58 лет.
Сам актер и его жена пока что никаких комментариев о скором пополнении не давали.
Николас Кейдж и Рико Шибата поженились 16 февраля 2021 года. Дата свадьбы была выбрана не случайно — день рождения покойного отца актера. Церемония была скромной и прошла в Лас-Вегасе.
Познакомились влюбленные на съемках фильма Узники Страны призраков в Японии.
Со своей четвертой женой Николас развелся в 2019 году, примечательно то, что в браке экс-возлюбленные пробыли четыре дня. Вскоре после свадьбы Кейдж подал заявление на аннулирование брака.
Самые длительные отношения актера были с третьей женой Элис Ким. В браке они пробыли 11 лет.
Ранее Николас Кейдж заявил, что не считает себя актером. Он предпочитает, чтобы его называли трагиком — тот, кто раскрывает свою душу и сердце перед зрителями.