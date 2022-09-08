Американський актор Ніколас Кейдж втретє став батьком. Це перша дитина зірки від 27-річної Ріко Шибата.

У зіркової пари народилася дочка – її назвали Август Франческа Коппола Кейдж.

– Ніколас та Ріко раді оголосити про народження доньки. Мати та донька почуваються добре, – заявив представник пари.

Ніколас вже є батьком 16-річного Кал-Ела Копполи від колишньої Еліс Кім, а також 31-річного Вестона Копполи від Крістіни Фултон.

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Кейдж одружився з Ріко в лютому 2021 року, і вже в січні 2022 вони заявили, що чекають на дитину. Інсайдери повідомляють, що пара хотіла назвати дитину Леннона Огі, але плани змінилися.

Немає сумнівів, що сам Ніколас дуже чекав на появу нової дитини. Раніше він заявляв, що почувається зразковим батьком.

– Насправді немає такої версії Кейджа, який не хоче проводити час зі своїми дітьми. Я відмовився від Володаря перснів та від Матриці, бо не хотів їхати до Нової Зеландії на три роки чи до Австралії. Мені треба було бути вдома з моїм сином Вестоном. Це факт, – заявив актор.

Раніше Кейдж розповів про свою акторську кар’єру. Він заявив, що не вважає себе актором – йому більше подобається, коли його називають трагіком.