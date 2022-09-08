Американский актер Николас Кейдж третий раз стал отцом. Это первый ребенок звезды от 27-летней Рико Шибата.

У звездной пары родилась дочь — ее назвали Август Франческа Коппола Кейдж.

— Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и дочь чувствуют себя хорошо, — заявил представитель пары.

Николас уже является отцом 16-летнего Кал-Эла Копполы от бывшей Элис Ким, а также 31-летнего Уэстона Копполы от Кристины Фултон.

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Кейдж поженился с Рико в феврале 2021 года, и уже в январе 2022 они заявили, что ждут ребенка. Инсайдеры сообщают, что пара хотела назвать ребенка Леннон Оги, но планы изменились.

Нет сомнений, что сам Николас очень ждал появления нового ребенка. Ранее он заявлял, что чувствует себя примерным отцом.

— В реальности нет такой версии Кейджа, который не хочет проводить время со своими детьми. Я отказался от Властелина колец и от Матрицы, потому что не хотел ехать в Новую Зеландию на три года или в Австралию. Мне нужно было быть дома с моим сыном Уэстоном. Это факт, — заявил актер.

Ранее Кейдж рассказал о своей актерской карьере. Он заявил, что не считает себя актером — ему больше нравится, когда его называют трагиком.