Батько Ілона Маска зізнався, що не пишається своїм сином-мільярдером. Також Еррол Маск не водить автомобіль Tesla і не цікавиться успіхами свого старшого сина.

– Я не пишаюся Ілоном. Ми сім’я, яка давно займається багатьма цікавими речами. Я жодного разу не отримав подачки від свого сина-мільярдера, – заявив Еррол.

Чоловік зізнався, що у нього гордість викликає його молодший син Кімбал, який також зміг стати мільярдером завдяки вкладенню всіх своїх коштів у Tesla. Молодший у сім’ї Масків вважається ресторатором, що і викликає у батька гордість.

Еррол вважає, що Ілон міг бути набагато щасливішим, але він почувається аутсайдером, який відстає від графіка свого плану на життя.

Зараз дивляться

– Я знаю, це звучить шалено, але ми, як сім’я, схильні так думати. Зараз йому 50, а я все ще думаю про нього як маленького хлопчика, – заявив чоловік.

Що стосується автопарку Еррола, в ньому немає Tesla – він катається на Bentley, Rolls Royce та Mercedes-Benz.

Особисте життя глави Tesla також непокоїть його батька – він переживає, що мільярдер ніколи не знайде собі жінку, яка зможе заради нього та сім’ї відмовитися від своєї кар’єри.

Останнім часом навколо найбагатшої людини у світі розкривається кількість цікавих фактів про її життя, які раніше були невідомі суспільству. Наприклад, наприкінці липня Маска звинуватили в романі з дружиною співзасновника Google – це сталося в грудні, і стало причиною розлучення пари.