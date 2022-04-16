Никитюк о молчании Тодоренко: На ребре долго не простоишь

Украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью Дмитрию Гордону не захотела упоминать имя бывшей коллеги по шоу Орел и Решка Регины Тодоренко.

На вопрос Гордона, общается ли Никитюк с друзьями из России, телеведущая предпочла говорить о другом коллеге.

— У вас наверняка есть друзья в России. Та же Регина Тодоренко, скажите вы общаетесь с ними?

— Бедняков — молодец, помогает армии, всем, чем может. Я ответила на ваш вопрос?

При этом Леся Никитюк обратилась к артистам, которые до сих пор не определились с позицией и молчат о развязанной Россией войне в Украине.

— Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат… Знаете, когда некоторые выбирают орла, некоторые выбирают решку, а некоторые не могут определиться. Так вот, я хочу обратиться к тем, кто не может определиться — на ребре долго не простоишь.

Одесситка Регина Тодоренко сейчас живет и строит карьеру в России, при этом ее близкие до сих пор остаются в Украине.

Артистка игнорирует любые упоминания о войне и до сих пор не решилась назвать Россию и Путина агрессором. Сама Тодоренко свое молчание оправдывает неспособностью найти компромисс с мужем по этому вопросу.