Ніхто не в безпеці. Джонні Депп висловився про культуру скасування

Американський актор Джонні Депп висловився проти культури скасування, бо вона вийшла з-під контролю.

Голлівудський актор Джонні Депп під час отримання почесного призу Доностія на кінофестивалі в Сан-Себастьяні висловився проти культури скасування, бо вона вийшла з-під контролю.

За його словами, ніхто не застрахований від осуду і втрати підтримки в суспільстві та професійному середовищі.

– Тепер, коли все це настільки вийшло з-під контролю, я можу вас запевнити, що ніхто не застрахований. Жоден з вас. Ніхто не в безпеці. Досить однієї лише фрази, і земля йде з-під ніг, з-під вас ніби висмикнули килим. Це сталося не тільки зі мною, але з багатьма іншими людьми. Таке відбувалося як з жінками, так і з чоловіками. На жаль, у певний момент вони починають думати, що це нормально, і що вони винні. Коли насправді це не так, – зазначив актор.

Простими словами культура скасування – це форма бойкоту публічної людини не лише за образливі слова та дії, а ще і за кримінальні злочини.

Річ у тім, що на прес-конференції артисту поставили запитання щодо його ставлення до іспанської асоціації кінематографісток, яка засудила організаторів кінофестивалю в Сан-Себастьяні за рішення вручити Деппу нагороду. Однак модератор перервав журналістів, мовляв, дотримуйтеся тем, пов’язаних з кар’єрою.

За словами Деппа, він турбується, що його присутність на кінофестивалі може когось образити. Актор зазначив, що не хотів нікого образити.

– Я нічого поганого не робив, я просто працюю в кіно, – заявив Джонні Депп.

Бойкот Деппа

У серпні Джонні Депп поскаржився на бойкот у Голлівуді після скандального розлучення з Ембер Герд і численних судових засідань.

Він зізнався, що ставлення голлівудських продюсерів до нього дуже змінилося.

А історичний фільм Великий, де Джонні Депп виконав головну роль, досі не отримав дату американської прем’єри.