Никто не в безопасности. Джонни Депп высказался о культуре отмены

Голливудский актер Джонни Депп во время получения почетного приза Доностия на кинофестивале в Сан-Себастьяне высказался против культуры отмены, так как она вышла из-под контроля.

По его словам, никто не застрахован от того, чтобы оказаться подвергнутым осуждению и лишиться поддержки в обществе и профессиональной среде.

— Теперь, когда все это настолько вышло из-под контроля, я могу вас заверить, что никто не застрахован. Ни один из вас. Никто не в безопасности. Достаточно одной лишь фразы, и земля уходит из-под ног, из-под вас будто выдернули ковер. Это случилось не только со мной, но и со многими другими людьми. Такое происходило как с женщинами, так и с мужчинами. К сожалению, в определенный момент они начинают думать, что это нормально и что они виноваты. Когда в действительности это не так, — отметил актер.

Простыми словами культура отмены — это форма бойкота публичного человека не только за оскорбительные слова и действия, а еще и за уголовные преступления.

Дело в том, что на пресс-конференции артисту задали вопрос относительно его отношения к испанской ассоциации кинематографисток, которая осудила организаторов кинофестиваля в Сан-Себастьяне за решение вручить Деппу награду. Однако модератор прервал журналистов, мол, придерживайтесь тем, связанных с карьерой.

По словам Деппа, он беспокоится, что его присутствие на кинофестивале может кого-то оскорбить. Актер отметил, что не хотел никого обидеть.

— Я ничего плохого не делал, я просто работаю в кино, — заявил Джонни Депп.

Бойкот Деппа

В августе Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде после скандального развода с Эмбер Херд и многочисленных судебных заседаний.

Он признался, что отношение голливудских продюсеров к нему очень изменилось.

А исторический фильм Великий, где Джонни Депп исполнил главную роль, до сих пор не получил дату американской премьеры.