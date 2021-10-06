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Ніхто не допоміг: Брітні Спірс засудила свою сім’ю за співучасть в опікунстві

6 Жовтня 2021, 14:57 Каріна Зуєва
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс засудила свою сім’ю за співучасть в опікунстві.

Виконавиця опублікувала пост в Instagram, який супроводила символічним фото і поділилася роздумами, звинувативши своїх родичів у тому, що вони не діяли, коли їй потрібна була допомога, особливо – рідну сестру Джеймі.

Артистка зазначила, що ця картина характеризує її ситуацію.

– Мені хочеться плакати… Вона рятує свою сестру. Якщо у вас є людина, яка чотири місяці живе в маленькому будинку без автівки, телефона, дверей, щоб усамітнитися, повинна працювати 10 годин сім днів на тиждень і здавати тонни крові щотижня без вихідних… Я настійно рекомендую вам забрати свого друга  звідти. Або ви будете схожі на мою сім’ю, яка говорила: Вибач, ти перебуваєш під опікою, – написала Брітні.

Також вона висловила подяку своєму адвокату Метью Розенгарту, який змінив її життя.

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У липні стало відомо про те, що сестра Брітні Спірс випустить книгу, в якій розповість історію своєї родини.

Нагадаємо, що Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька з 2008 року. В червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою.

Зірка зізналася, що її примусово лікують, не дозволяють виходити заміж і вагітніти.

29 вересня 2021 року суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс. Бухгалтер Джон Забела тимчасово контролюватиме фінанси Спірс, поки не буде остаточного рішення суду. Слухання призначено на 12 листопада.

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