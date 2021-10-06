Американская певица Бритни Спирс осудила свою семью за соучастие в опекунстве.

Исполнительница опубликовала пост в Instagram, который сопроводила символическим фото и поделилась размышлениями, обвинив своих родственников в том, что они бездействовали, когда ей требовалась помощь, в особенности — родную сестру Джейми.

Артистка отметила, что эта картина характеризирует ее ситуацию.

— Мне хочется плакать… Она спасает свою сестру. Если у вас есть человек, который четыре месяца живет в маленьком доме без машины, телефона, дверей, чтобы уединиться, должен работать 10 часов семь дней в неделю и сдавать тонны крови еженедельно без выходных… Я настоятельно рекомендую вам забрать своего друга и увести его оттуда. Или вы будете похожи на мою семью, которая говорила: Извини, ты находишься под опекой, — написала Бритни.

Также она выразила благодарность своему адвокату Мэтью Розенгарту, который изменил ее жизнь.

В июле стало известно о том, что сестра Бритни Спирс выпустит книгу, в которой расскажет историю своей семьи.

Напомним, что Бритни Спирс находилась под опекой своего отца с 2008 года. В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением.

Звезда призналась, что ее принудительно лечат, не разрешают выходить замуж и беременеть.

29 сентября 2021 года суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс. Бухгалтер Джон Забел временно будет контролировать финансы Спирс, пока не будет окончательного решения суда. Слушание назначено на 12 ноября.