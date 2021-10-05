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Плакала дві години: Брітні Спірс звернулася до своїх шанувальників

5 Жовтня 2021, 12:40 Микола Олефіренко
Бритни Спирс

Американська поп-зірка Брітні Спірс подякувала шанувальникам за допомогу у звільненні від опікунства батька. Зірка заявила, що вона плакала дві години, розповідаючи про силу спільноти #FreeBritney.

Нагадаємо, що у 2019 році з’явився рух, який виступав за звільнення Брітні від опікунства її батька, Джеймі Спірс.

– Рух #FreeBritney… У мене немає слів. Завдяки вашій стійкості вдалося позбутися від опікунства. Я плакала вчора ввечері дві години, тому що мої фанати найкращі, і я це знаю, – заявила знаменитість.

Рух #FreeBritney зародився на початку 2019 року з групи фанатів, які стверджували, що Брітні маніпулюють і контролюють, і в цьому був замішаний її батько.

– Я відчуваю ваші серця, а ви відчуваєте моє… Це правда, я точно знаю! – додала Брітні.

Нагадаємо, що зараз дівчина насолоджується свободою. Днями співачка опублікувала в Instagram відверті знімки, на яких позувала повністю оголеною. Свої інтимні місця зірка закрила емодзі у вигляді квітки. На деяких кадрах оголені груди Спірс прикрила руками.

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