Блогерка і співачка Даша Майорова розповіла, скільки витрачає на місяць на догляд за собою і скільки віддає грошей на податки.

Скільки Даша Майорова витрачає на догляд за собою

Так, в інтерв’ю Євгену Фешаку Даша зізналася, що щомісяця робить манікюр, педикюр і купує різноманітні засоби для догляду за собою.

– Роблю нігті – це, напевно, 4 тис. грн, ну і різні креми – це 2 тис. грн. З процедур більше нічого не роблю. Усе це до 6 тис., напевно, – зізналася Майорова.

За свою творчу діяльність блогерка платить податки – такі фінансові справи за неї робить консалтингова фірма. Зірка зазначила, що поповнює бюджет України на 100-110 тис. грн щокварталу – це близько 30-33 тис. грн на місяць.

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Наприкінці 2023 року блогерка Аліна Шаманська розповіла, яку максимальну суму заробляла за місяць. Знаменитість заявила, що до повномасштабного вторгнення могла заробити в Україні до €40 тис. Щоправда тоді вона не спала днями і ночами.

Фото: Даша Майорова