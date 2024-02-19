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Персони

Нігті та креми: Даша Майорова розповіла, скільки витрачає на догляд і які податки платить

19 Лютого 2024, 11:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Даша Майорова

Блогерка і співачка Даша Майорова розповіла, скільки витрачає на місяць на догляд за собою і скільки віддає грошей на податки.

Скільки Даша Майорова витрачає на догляд за собою

Так, в інтерв’ю Євгену Фешаку Даша зізналася, що щомісяця робить манікюр, педикюр і купує різноманітні засоби для догляду за собою.

– Роблю нігті – це, напевно, 4 тис. грн, ну і різні креми – це 2 тис. грн. З процедур більше нічого не роблю. Усе це до 6 тис., напевно, – зізналася Майорова.

За свою творчу діяльність блогерка платить податки – такі фінансові справи за неї робить консалтингова фірма. Зірка зазначила, що поповнює бюджет України на 100-110 тис. грн щокварталу – це близько 30-33 тис. грн на місяць.

Зараз дивляться

Наприкінці 2023 року блогерка Аліна Шаманська розповіла, яку максимальну суму заробляла за місяць. Знаменитість заявила, що до повномасштабного вторгнення могла заробити в Україні до €40 тис. Щоправда тоді вона не спала днями і ночами.

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Фото: Даша Майорова

Джерело
Люкс ФМ
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