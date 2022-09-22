Акторка Катерина Тишкевич продовжує боротися з тяжкою хворобою. Для цього вона вирушила до Закарпатської області, так їй порекомендували лікарі.

Там артистці ставлять крапельниці, вона п’є призначені пігулки, займається медитацією та диханням. Каже, зміна картинки має полегшити стан, оскільки все літо та більше половини вересня пролежала вдома й у лікарнях.

– Ні з ким не спілкуюся, часто плачу, але віру не втрачаю. Просто треба бути дуже сильною дівчинкою та обов’язково вірити. Сподіваюся, що у вас та ваших близьких все добре, наскільки це можливо, – зазначила Тишкевич.

Акторка додала, що, крім усього призначеного лікарями, вона лікується природою Карпат.

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– Енергетика шкалює. Наша Україна дивовижна та неповторна, – наголосила Катерина.

Наприкінці червня Катерина Тишкевич повідомила, що вже вісім років бореться із невизначеним діагнозом. Вона постійно страждає на головний біль, проте лікарі не знають, що це саме.

З початку повномасштабної війни хвороба почала прогресувати, а таблетки, які раніше допомагали – не допомагати.

Довгий час акторка шукала лікування за кордоном в Італії та Данії, проте безрезультатно.

Фото: Катерина Тишкевич