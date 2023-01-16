10 січня офіційно побачила світ книга принца Гаррі Запасний, яка ще до продажу встигла наробити багато галасу серед громадськості. Мемуари поставили під удар репутацію герцога Сассекського, обваливши його популярність на батьківщині.

У книзі принц Гаррі зробив низку гучних заяв. Здавалося б, сама її назва мала б викликати жалість до молодшого сина короля Чарльза III. Адже саме монарх назвав його Запасним після народження, маючи на увазі, що той зможе стати королем лише після старшого брата принца Вільяма, а тепер і його дітей.

Проте Гаррі розійшовся і вирішив вивалити все життя королівської родини.

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Гучні заяви принца Гаррі у книзі Запасний

Герцог Сассекський різко негативно ставиться до нинішньої королеви-консорта Камілли. Він навіть просив батька не одружитися з нею, оскільки боявся, що вона стане злою мачухою.

Принц Гаррі заявив, що батько навіть не обійняв його, коли той у 12-річному віці дізнався про загибель матері – принцеси Діани в автокатастрофі.

Герцог Сассекський назвав принца Вільяма улюбленим братом і заклятим ворогом і визнав, що вони все життя були суперниками.

У мемуарах Гаррі вперше розповів про бійку з братом Вільямом, яка сталася через Меган Маркл. Тоді Вільям зірвався і штовхнув його на підлогу. Без травм не обійшлося – Гаррі впав на собачу миску, через що отримав порізи на спині.

Молодший син короля Великої Британії розповів, що його не запросили на літак, яким інші члени королівської родини вирушили до замку Балморал у день смерті Єлизавети ІІ.

Гаррі втратив цнотливість у полі за пабом. Ім’я дівчини розкривати не став, сказав лише те, що вона була старша за нього.

Принц вживав алкоголь, курив марихуану та нюхав кокаїн.

Гаррі зізнався, що під час служби в армії в Афганістані він убив 25 талібів.

Герцог так сумував за своєю матір’ю, що навіть зустрічався з ясновидицею.

Мемуари принца Гаррі – це суцільні заяви, проте, мабуть, не на його користь.

Реакція світових ЗМІ та критиків на книгу принца Гаррі

Оглядач відділу культури газети The Guardian Шарлотта Гіґґінс зазначила, що Запасний – спроба принца повернути свою ідентичність. Вона описала книжку як ту, що викликає співчуття, відчуття абсурду, роздратування, але водночас мемуари напрочуд захопливі.

Також герцог Сассекський у книжці розповідає про переслідувачів із таблоїдів, для яких, за його словами, член королівської родини – не людина, а комаха.

– Боги у версії Гаррі – це не олімпійці й не королі, а папараці та репортери, так що коло замкнулося, – пише Шарлотта.

Автор рецензії Financial Times Генрі Манс зізнався, на його думку, книжка принца Гаррі – “найбільш терпимий” продукт від нього, якщо порівнювати з інтерв’ю Опрі Вінфрі, серіалом про герцогів Сессекських на Netflix, а також різноманітними подкастами.

– Гаррі постає чесним і вдумливим, а ще – розгніваним, тонкошкірим, втраченим, – зазначає Генрі.

Причина цього, за словами оглядача, ховається у дитячих травмах Гаррі, зокрема й у втраті матері.

За оцінкою Генрі Манса, недолік мемуарів – надмірна кількість інтимних подробиць та публікація змісту приватних розмов між Віндзорами.

Колумністка британського порталу INews Ясмін Алібай-Браун назвала книгу Гаррі помстою бунтаря, який не може відмовитися від монархії. З одного боку, вона виправдовує герцога, з іншого – критикує.

– Він здається складним і важким для класифікації – привабливий і непостійний, розумний і необачний, смішний, лютий і часто страшенно вразливий… Все звучить правдоподібно. Спостереження підтверджують одкровення Діани про віддалених родичів її чоловіка, любовний трикутник і психологічні потрясіння… Вона – серце цієї книги, – написала Ясмін.

Додає, що найбільше цей принц боїться повторення історії. Після цього він має повернути своє життя і більше нічого не казати. Щоб знайти спокій, йому потрібно бути подалі від свого неблагополучного клану і цих бурхливих островів.

Популярність принца Гаррі у Великій Британії після виходу книги

За даними однієї з найбільших британських соціологічних компаній YouGov, симпатії британців до принца Гаррі впали до мінімальної позначки з 2011 року. Про це пише Daily Mail.

Наразі позитивні емоції він викликає у 26% опитаних. П’ять років тому – у 80%.

Негативні емоції герцог Сассекський викликає у 64%.

У грудні 2022 року принц Гаррі викликав симпатію у 49% опитаної молоді. У січні 2023 року показники зрівнялися: по 41% позитивно та негативно налаштованих до нього респондентів.

Варто зазначити, що на рейтингу королівської сім’ї вихід книги поки що ніяк не відобразився. Наприклад, рейтинг симпатії до принца Вільяма після одкровень Гаррі впав лише з 77% до 69%.