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Персони

Вона відрізняється: Крістіна Річчі про Дженну Ортегу в ролі Венздей

29 Грудня 2022, 20:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кристина Риччи

Американська акторка Крістіна Річчі прокоментувала гру своєї колеги Дженни Ортеги в ролі Венздей.

Справа в тому, що в оригінальній історії про Сімейку Аддамс цю роль виконувала саме вона Крістіна.

Так, Річчі сказала, що нова Венздей відрізняється від тієї, яку грала вона, тому в неї повинна бути своя історія.

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– Я не заперечую. Я говорю про неї практично в кожному інтерв’ю! Однак я думаю, важливо зазначити, що нова Венздей відрізняється. Сьогоднішні молоді люди заслуговують того, щоб мати свою власну версію Венздей, – наголосила Крістіна.

Варто зазначити, що в гучному серіалі від Netflix Річчі теж з’явилася, хоч і не в ролі головної героїні. Вона зіграла одну з вчительок академії Невермор.

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Джерело
The Guardian
Теги
Венздей
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