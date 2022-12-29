Американська акторка Крістіна Річчі прокоментувала гру своєї колеги Дженни Ортеги в ролі Венздей.

Справа в тому, що в оригінальній історії про Сімейку Аддамс цю роль виконувала саме вона Крістіна.

Так, Річчі сказала, що нова Венздей відрізняється від тієї, яку грала вона, тому в неї повинна бути своя історія.

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– Я не заперечую. Я говорю про неї практично в кожному інтерв’ю! Однак я думаю, важливо зазначити, що нова Венздей відрізняється. Сьогоднішні молоді люди заслуговують того, щоб мати свою власну версію Венздей, – наголосила Крістіна.

Варто зазначити, що в гучному серіалі від Netflix Річчі теж з’явилася, хоч і не в ролі головної героїні. Вона зіграла одну з вчительок академії Невермор.