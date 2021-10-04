Українська телеведуча Катерина Осадча потрапила у скандал через те, що скористалася авто патрульної поліції.

Річ у тім, що минулими вихідними зірка відвідала виїзне засідання фракції Слуга народу у Трускавці, де записала інтерв’ю з політиками та чинним президентом України Володимиром Зеленським.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона похизувалася відео, на яких після зйомок їде на вокзал в автомобілі патрульної поліції із ввімкненими проблисковими маячками.

Також вона показала, як поліцейські завантажують у службовий автомобіль сумки. Катя оприлюднила фото із правоохоронцями і подякувала їм за те, що вони допомогли знімальній групі не запізнитися на потяг.

– Якщо б не хлопці, то махали б потягу вслід рукою, – підписала фото телеведуча.

Варто зауважити, якщо поліція або авто швидкої допомоги включає спеціальний сигнал, то інші водії повинні дати дорогу транспортному засобу. Інакше їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності і оштрафувати.

Користувачів мережі обурили відео Катерини Осадчої. Дехто зазначив, що запізнення на потяг – не є вагомою причиною для супроводження поліцією.

Після хвилі хейту зірка видалила зі своєї сторінки всі сторіз.

А чому поліція супроводжувала? На яких підставах? Хто це оплатив?

Ну а як інакше? Звізда.

Мене більше вражає, що вона сама ж цим і хвалиться.

А могли і потяг затримати години на дві.

Це ж які треба мати мізки, щоб викладати це в Instagram.

Цікаво, а вона за свій кошт каталася із мигалками чи за кошти платників податків?

Ах… Навіть не таксі, – пишуть у мережі.

Патрульна поліція Львівської області відреагувала на скандал, який розгорівся у мережі.

Речниця відомства, Катерина Рибій, пояснила, що поліцейські поверталися із Трускавця, і просто підвезли Катерину Осадчу “по дорозі”.

– Наші патрульні забезпечували охорону громадського порядку в місті Трускавці. Закінчивше чергування, патрульні збиралися повертатися до Львова, в цей час до них звернулись по допомогу, знімальна група запізнювалась на потяг. Оскільки патрульним це було по дорозі, вони допомогли журналістам вчасно доїхати на залізничний вокзал, – зазначила Катерина Рибій.

Через деякий час Катерина Осадча опублікувала пост з вибаченнями. Вона зізналася, що скористалася допомогою патрульної поліції лише тому, що могла не встигнути на ранкове годування малюка.

– Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом, – написала Катерина.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Катерина Осадча втретє стала мамою. У неї та Юрія Горбунова народився хлопчик.

Для подружжя новонароджена дитина стала другою спільною. У 2017 році у Каті й Юрія народився хлопчик Іван.

Також Осадча виховує сина Іллю від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком.